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Четверг, 13 марта 2025, 19:37 мск

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МИД России расширил «стоп-лист» для еврочиновников

В ответ на недружественные действия со стороны Евросоюза Москва существенно расширила список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

«Одержимый идеей нанесения нашей стране «стратегического поражения», Европейский союз продолжает наращивать односторонние, нелегитимные с точки зрения международного права ограничительные меры в отношении России», – пояснил МИД РФ, обращая на 16-й пакет санкций, одобренный ЕС.

В «стоп-лист» включены представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности России и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море.

В российский «стоп-лист» были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью.

«Враждебные акции против Российской Федерации не останутся без ответа. Россия, несмотря ни на что, продолжит следовать курсу на отстаивание своих национальных интересов и защиту нового справедливого миропорядка», – подчеркнул МИД РФ.

Москва, Светлана Антонова

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