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Четверг, 13 марта 2025, 17:26 мск

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ЕСПЧ признал вину Киева в бездействии при гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что власти Украины не приняли мер по предотвращению трагедии в Одессе в 2014 году. Тогда радикалы подожгли Дом профсоюзов, в результате погибли 48 человек, более 250 пострадали.

«Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека», – говорится в пресс-релизе.

По данным суда, власти не предприняли мер, чтобы предотвратить насилие и остановить его, а также не обеспечили своевременные меры по спасению людей. Более того, Киев даже не провел должного расследования произошедшего и не наказал виновных.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 15 тысяч евро компенсации родственникам каждого из погибших 2 мая и по 12 тысяч евро трем пострадавшим. Также суд обвинил власти Одессы в намеренном уничтожении улик якобы под предлогом ликвидации последствий столкновений в городе.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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