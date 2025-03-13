Кремль считает опасным укрепление ВСУ как «гарантию безопасности»

Укрепление вооруженных сил Украины в качестве одной из гарантий безопасности для Киева, которые предлагаются Евросоюзом, опасно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В той системе координат, который есть сейчас, это опасный тезис… во многом кто контролирует ВСУ? Националистические элементы. Которые присутствуют во власти в Киеве», – констатировал представитель Кремля (цитата по РИА «Новости»).

«И если сильные ВСУ будут они контролировать, тогда какая же стабильность и предсказуемость? Поэтому тезис очень опасный», – подчеркнул Песков.

Москва, Анастасия Смирнова

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