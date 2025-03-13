МИД России обвинил Европу в провокации по разжиганию войны

Планы Европы по перевооружению и введению миротворцев на Украину являются провокацией, направленной на разжигание войны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге.

По ее словам, намерение некоторых государств ЕС направить миротворцев на Украину может поддержать нездоровые иллюзий Киева и сорвать мирное урегулирование конфликта. «Считаем даже озвучивание таких планов откровенно провокационным шагом, который направлен не на урегулирование конфликта, а на поддержание нездоровых и вредных иллюзий у верхушки киевского режима», – подчеркнула Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ подвергла критике план милитаризации Европы, принятый на саммите ЕС.

«Активным образом, гипертрофированными темпами идет милитаризация тех стран, которые, очевидно, утрачивают способность к нормальному функционированию экономик. Исторически это и называлось всегда провоцированием войны», – констатировала Захарова, обратив внимание, что в действительности план ЕС является «разжиганием войны» на Европейском континенте.

Москва, Анастасия Смирнова

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