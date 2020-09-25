Гарри и Меган отправились в самое дорогое путешествие королевской семьи в прошлом году

Прошлогодняя официальная поездка принца Гарри и герцогини Меган в Африку обошлась британским налогоплательщикам в 245 тысяч фунтов стерлингов. Это была первая зарубежная поездка их сына Арчи, а также самая дорогая поездка для членов королевской семьи в прошлом году.

Гарри и Меган вместе со своим сыном Арчи посетили Южную Африку, Ботсвану, Анголу и Малави на пути к концу сентября и концу октября. Поездка обошлась королевской семье и, следовательно, британским налогоплательщикам в 245 643 фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail.

Подавляющая часть денег была потрачена на перелеты, частные самолеты и эскорт членов королевской семьи в то время (Гарри и Меган объявили о своем уходе из королевской семьи в начале этого года – прим. ред.).

Однако источники, на которые ссылается Daily Mail, защищают необходимость поездки в в Африку и траты на нее. Расходы были одобрены Государственным департаментом. «Герцог и герцогиня Сассекские выполнилисвоб работу и решили ряд важных вопросов. Например, они встретились с некоммерческой организацией Halo Trust, которая занимается обезвреживанием мин и других взрывчатых веществ и с которой ранее работала принцесса Диана », – сказал источник издания.

Однако в связи с этим зарубежным визитом Daily Mail обратила внимание на некоторые досадные заявления, которые могли помешать усилиям дипломатов. В ходе визита на черный континент внешне Меган и Гарри выглядели счастливой парой. При этом они сняли часовой документальный фильм.

В нем Меган рассказывает о бессердечии королевской семьи. «Нечасто кого-то интересуют мои собственные чувства. Я пытаюсь познать британский мир, но то, что он делает со мной внутри, ужасно, – призналась Меган в документальном фильме.

Кроме того, находясь в ЮАР, Гарри подал в суд на ряд СМИ и выступил с заявлением, «что журналисты пытаются убить его вторую любимую женщину». Напомним, из-за папарации, как принято считать, в 1997 году погибла мать принца – принцесса Диана.

По сей день Гарри винит в ее смерти в основном британские таблоиды.

Лондон, Елена Васильева

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