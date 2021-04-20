Илон Маск стал беднее на 5 млрд из-за смертельного ДТП с электромобилем

Американский бизнесмен Илон Маск потерял более пяти миллиардов долларов из-за падения цены на акции своей компании Tesla. Акции начали торговаться дешевле на фоне новостей о смертельном ДТП с участием электромобиля Tesla.

Состояние Маска уменьшилось на 5,1 миллиард долларов, до 174,6 миллиарда, пишет Forbes. 19 апреля цена на акции Tesla упала на 3,4% до 714,63 доллара за штуку.

В минувшие выходные электромобиль Tesla Model S, выпущенный в 2019 году, врезался в дерево в техасском Спринге. В машине находились два человека, и оба погибли. В понедельник к расследованию аварии подключились Национальное управление по безопасности дорожного движения и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Маск заявил, что водитель отключил режим автопилота, а обновленной функции полного самоуправления в машине не было. По его словам, на улице, где случилось ДТП, не было и специальной разметки, которая помогла бы автопилоту управлять автомобилем.

Даже с потерянными миллиардами Илон Маск остался в топ-5 рейтинга Forbes. Он занял третью строчку после основателя Amazon Джеффа Безоса с капиталом в 196,4 миллиарда долларов и президента Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно (179,2 миллиарда долларов).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.04.21

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