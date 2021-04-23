Сенаторы США усомнились в безопасности электрокаров Тесла

Американские сенаторы увидели шаблонность в авариях с участием элетромобилей Tesla Inc. Они попросили Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA) составить рекомендации для разработки автопилотов, пишет The Wall Street Journal.

После недавнего ДТП с машиной Тесла в Техасе, при котором погибли два человека, сенаторы обеспокоились безопасностью электрокаров. Особую озабоченность вызвала система помощи водителю, то есть автопилот.

Сенаторы-демократы Ричард Блюменталь и Эд Марки узнали в NHTSA, что ведомство ведет расследование почти по 20 делам о ДТП с машинами Тесла. И большинство связаны с использованием автопилота.

«Мы опасаемся, что вопросы безопасности, касающиеся этих автомобилей, становятся типичными. Это вызывает серьезную тревогу и заслуживает вашего внимания», – предупредили сенаторы ведомство. Они призвали составить рекомендации к производству систем помощи водителю, чтобы водители были уверены, что компании создают их с учетом правил безопасности.

Как сообщал «Новый День», владелец Tesla Inc. Илон Маск потерял более 5,1 млрд долларов из-за падения цены на акции компании на фоне смертельного ДТП в Техасе. Маск заявил, что автопилот не был активен во время аварии, а улица не оборудована специальной разметкой для работы автопилота.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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