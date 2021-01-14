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Четверг, 14 января 2021, 11:40 мск

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158 тысяч электромобилей Tesla могут отозвать из-за дефектов

Фото: Tesla.com

Власти США требуют отозвать 158 тысяч электромобилей компании Tesla. Причиной послужили обнаруженные дефекты, которые могут представлять опасность на дороге.

Национальное управление дорожной безопасности при Минтрансе США направило в компанию письмо с требованием, передает Reuters. По данным агентства, речь идет о моделях Model S и Model X.

Отмечается, что в электромобилях обнаружили проблемы в работе главного блока управления MCU (Media Control Unit), в частности его дисплея. Дефект может привести к потере изображения камеры заднего вида во время движения задним ходом.

В компании Tesla пока не комментировали требование регулятора. Модели Tesla Model S начали выпускать в 2012 году, Tesla Model X – в 2015-м. В 2020 году Tesla поставила на рынок 500 тысяч машин, из них 75 тысячи Model S и Model X.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 14.01.21

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