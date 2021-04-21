Армия Индонезии потеряла подводную лодку во время учений

Командование военно-морского флота Индонезии не может связаться с подводной лодкой, которая принимала участие в учениях. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на представителя флота Джулиуса Виджойно.

Судно перестало выходить на связь около трех часов ночи, когда оно находилось в 60 милях к северу от острова Бали. В этом районе проходили учения ВМС Индонезии с применением торпед. Подлодка пропала сразу после погружения. На борту находилось 53 человека.

Командующий национальными вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто направился по координатам последнего местонахождения исчезнувшей субмарины. Предполагается, что судно погрузилось на глубину 700 метров.

Тем временем, власти Индонезии обратилась за помощью к Австралии и Сингапуру, у которых есть специализированные спасательные суда для подводных лодок.

Отмечается, что субмарина была построена в Германии в 1981 году и модернизирована в 2011 году. Всего на вооружении индонезийского военно-морского флота числятся пять подводных лодок.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 21.04.21

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