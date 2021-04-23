Более 20 кораблей ищут пропавшую у берегов Бали подлодку

В поисковой операции подводной лодки ВМС Индонезии участвуют более 20 кораблей. Австралия направила еще два судна на подмогу. Отмечается, что кислорода экипажу хватит до субботнего вечера.

Подлодка KRI Nanggala-402 перестала выходить на связь около трех часов ночи 21 апреля, когда она находилась в 60 милях к северу от острова Бали. В этом районе проходили учения ВМС Индонезии с применением торпед. Подлодка пропала сразу после погружения. На борту находилось 53 человека.

Предположительно KRI Nanggala-402 находится на дне глубоководной траншеи Бали. Члены экипажа располагают кислородом на 72 часа, и этого достаточно для продолжения поисковой операции подводного судна вплоть до субботнего вечера.

Индонезия направила на поиски затонувшего судна 21 боевой корабль, пять самолетов и три подлодки. Власти также обратились за помощью к Сингапуру и Австралии. По данным агентства The Australian, два австралийских военных корабля – фрегат «Анзак» HMAS Ballart и судно пополнения флота HMAS Sirius – присоединятся к поиску в ближайшее время.

Джакарта, Зоя Осколкова

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