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Пятница, 30 апреля 2021, 12:17 мск

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В США полиция отказалась от роботов-собак из-за негативного отношения граждан

www.bostondynamics.com

Полиция Нью-Йорка отказывается от дальнейшего использования роботов, разработанных Boston Dynamics. Об этом сообщает ВВС.

Правоохранительные органы расторгли контракт с фирмой, согласно которому полицейские могли использовать в работе собакоподобных роботов Digidog. Причиной для прекращения сотрудничества стала реакция общественности на робота.

Американцы крайне негативно отнеслись к Digidog под управление правоохранителей. При этом механические собаки поступили на службу как раз в тот момент, когда деятельность полиции оказалась под пристальным вниманием.

Так 13 апреля робопес напугал свидетелей во время ареста жителя Нью-Йорка. При этом устройство находилось в режиме ожидания и не предпринимало никаких действий, утверждают в полиции.

В свою очередь Boston Dynamics заявили, что роботы компании «не предназначены для использования в качестве оружия, а также для запугивания людей или животных». По задумке разработчиков, робопес применяется для разведки и исследования территории.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 30.04.21

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