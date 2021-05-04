В Мексике число погибших при обрушении метромоста выросло до 23

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико выросло до 23 человек. 65 пострадавших доставлены в больницы, сообщила мэр мексиканской столицыы Клаудиа Шейнбаум.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 49 раненых, которых забрали в больницы с места происшествия. Среди погибших есть дети, но их число пока неизвестно. Семь человек остаются в тяжелом состоянии.

Генеральная прокуратура начала расследование причин обрушения. Эксперты проверят все факты, связанные с инцидентом.

«Генпрокуратура начинает расследование, чтобы провести все экспертизы и выяснить, что именно произошло», – цитирует Шейнбаум РИА «Новости».

Метромост между станциями Оливос и Тесонко рухнул, когда по нему двигался поезд с пассажирами. Два вагона упали на землю, придавив, как минимум, одну машину. Местные СМИ сообщили, что жители Мехико сигнализировали о трещинах, которые остались в мосте после землетрясения 2017 года. После сообщений власти проводили ремонт конструкций моста.

Мехико, Наталья Рязанова

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