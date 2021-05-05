25-летняя африканка родила девять близнецов

Жительница западноафриканской страны Мали стала мамой сразу девяти малышей. Она за один раз родила пять девочек и четыре мальчика, сообщает AFP.

По результатам УЗИ 25-летняя Халима Сиссе готовилась стать мамой для семи малышей. Но во время кесарева сечения выяснилось, что младенцев девять. Операцию делали в марокканской клинике, куда будущую маму перевели по указу президента страны Ба Ндао.

«Мама и малыши чувствуют себя хорошо», – говорится на официальной странице министерства здравоохранения республики в Facebook.

Глава Минздрава Мали Фанта Сиби поздравила врачей своей страны и Марокко и поблагодарила за профессионализм, который «стал залогом счастливого исхода этой беременности».

Врачи оставили Халиму Сиссе и ее детей под наблюдением, но через несколько недель они смогут вернуться в Мали.

А самой многодетной признана жительница Уганды, которая к 36 годам родила 44 детей. Мариам Набатанзи вышла замуж в 12 лет и уже через год родила первых близнецов. Все ее беременности были многоплодными, и в семье пять раз появлялись двойняшки, четыре раза тройняшки и пять раз Мариам рожала четверых младенцев.

Рабат, Наталья Рязанова

Рабат. Другие новости 05.05.21

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