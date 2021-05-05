Стала известна доля Мелинды Гейтс при разводе

Билл Гейтс передал своей жене активы на $1,8 млрд. Мелинда заявила, что не будет требовать с мужа алименты, но попросила разделить имущество по документу о раздельном проживании.

В день объявления о разводе фонд Cascade Investments, через который Билл управляет акциями компаний, перевел некоторые ценные бумаги на имя Мелинды. По данным Bloomberg, будущей экс-жене основателя Microsoft достались $1,5 млрд в акциях Канадской национальной железнодорожной компании и $300 млн в бумагах крупнейшего американского автодилера Autonation.

Эксперты предположили, что супруги заранее договорились о том, как разделят нажитое за 27 лет брака имущество. Мелинда не указала особые требования в заявлении о разводе, то есть могла заранее знать, какую долю собственности получит.

Супруги заранее сказали, что будут и дальше вместе управлять Bill and Melinda Gates Foundation, который стал самым крупным частным благотворительным фондом. Аналитики предположили, что в случае размолвок ситуацию придется улаживать третьему члену правления организации, бизнесмену Уоррену Баффету.

По данным Forbes на 5 мая, состояние Билла Гейтса превысило $130 млрд. Супруги также владеют особняком в 6000 кв. м в штате Вашингтон и другой недвижимостью.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 05.05.21

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