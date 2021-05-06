На Филиппинах полиции разрешили забирать прохожих без маски

Полиция Филиппин теперь обязана задерживать всех прохожих, нарушивших меры защиты против коронавируса. Нарушителями будут считать не только граждане без маски, но и те, кто спустил ее ниже положенного и не прикрывает рот и нос.

«Мое поручение полиции: задерживать тех, кто не должным образом носит маски, и расследовать, почему они так делают», – заявил президент Филиппин Родриго Дутерте (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, соблюдение карантинных мер напрямую связано с интересами страны. «Чтобы вы не заразили никого и сами не заразились», – добавил глава государства.

Как сообщал «Новый День», в апреле гражданин Филиппин скончался после необычного наказания за нарушение комендантского часа. Патрульные задержали трех молодых мужчин, которые в запрещенное время вышли в магазин. Нарушителей заставили приседать 100 раз, но в итоге те сделали в три раза больше упражнений. Когда они вернулись домой, один из мужчин скончался в судорогах.

Манила, Наталья Рязанова

Манила. Другие новости 06.05.21

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