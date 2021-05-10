Прага будет добиваться от Москвы компенсации за взрывы в Врбетице

Прага намерена добиваться от России компенсации порядка 47 млн долларов за последствия взрывов в Врбетице в 2014 году. Об этом заявила министр финансов Чехии Алена Шиллерова в эфире чешского телевидения. По ее словам, это решение соответствует международному праву.

«В соответствии с международным правом наиболее вероятный способ (получить средства) – это международная компенсация, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени», – сказала Шиллерова (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году (тогда погибли два человека). Москва назвала эти претензии возмутительными и голословными обвинениями. Однако Чехия выслала 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии.

О поддержке Чехии заявили Словакия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Болгария и Румыния – они объявили о высылке россиян. К аналогичным действиям призвал другие страны и Европарламент.

В МИД России назвали высылку дипломатов неадекватным инструментарием и заявили, что «грязные политические игры разрушают ткань международных отношений».

Прага, Светлана Антонова

Прага. Другие новости 09.05.21

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