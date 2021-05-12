Глава британского МИД обвинил Россию в укрывательстве хакеров

Россия и Китай подрывают основы демократического общества, уверен министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Об этом он написал в своей речи для конференции в британском Национальном центре кибербезопасности, сообщает ТАСС, ознакомившись с тезисами выступления министра.

По мнению Рааба, российские власти не слишком активно борются с нарушителями международных законов в киберпространстве. По его словам, «авторитарные режимы используют цифровые технологии для саботажа и кражи данных». В качестве примеров подобных режимов Рааб привел КНДР, Иран, Россию и Китай.

«Когда в таких государствах, как Россия, есть преступники, действующие с их территории, власти обязаны преследовать их, а не укрывать», – говорится в речи главы британского МИД.

Рааб уверен, что от «вредоносных кибератак» поможет новая договоренность о том, как следует реагировать на подобные нападения. А также предложит создать «свободное, открытое, мирное и безопасное киберпространство».

Как сообщал «Новый День», ранее Великобритания и США якобы уличили Россию в попытке сорвать Олимпийские игры в Токио. В качестве доказательств кибератак с российской территории Лондон представил японской стороне выдержки из публикаций СМИ.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 12.05.21

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