В США два самолета столкнулись в воздухе

В США два небольших самолета столкнулись при заходе на посадку. Трагических последствий избежать удалось, оба воздушных судна смогли приземлиться.

Как сообщает в твиттере Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB), инцидент произошел недалеко от города Денвер, штата Колорадо. Самолеты Metroliner и Cirrus задели друг друга в воздухе.

После столкновения один самолет совершил жесткую посадку, другой благополучно приземлился в аэропорту Centennial в Денвере. Никто из находящихся на борту лайнеров не пострадал.

Metroliner и Cirrus являются небольшими самолетами, предназначенными для местных авиалиний или частного использования. В турбовинтовом Fairchild Swearingen Metroliner могут разместиться 19 пассажиров, в Cirrus SR22 – четыре или пять посадочных мест.

Денвер, Зоя Осколкова

Денвер. Другие новости 13.05.21

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