В США двухлетний мальчик ранил из пистолета своих родителей

В США двухлетний мальчик выстрелил в своих родителей. В результате вся семья попала в больницу. Об этом сообщает местный телеканал WGME со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Уэст-Бат штата Мэн. Ребенок взял пистолет на прикроватном столике и выстрелил в родителей один раз. Отец мальчика получил легкое ранение головы, а мать была ранена в ногу. Сам малыш пострадал от отдачи оружия.

Все трое были госпитализированы. Отмечается, что жизни мальчика и его родителей ничего не угрожает.

Шериф округа Джоэл Мери заявил, что инцидент мог иметь куда более трагические последствия. «Вопрос, как мальчик смог взять оружие и выстрелить из него, вызывает серьезную озабоченность, и в настоящее время по нему ведется расследование», – отметил шериф.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.05.21

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