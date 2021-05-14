В Китае жителям запретили пышные торжества и похороны

Власти Китая ввели ограничения на празднования для жителей провинций Цзянсу и Юньнань. Официально установлена стоимость вечеринок, подарков и даже продолжительность торжеств, сообщает «Би-би-си».

Новые правила коснуться только членом Компартии, госслужащих и глав сельских общин, проживающих в юго-западных районах Китая. Так, в Цзянсу теперь запрещено устраивать пышные торжества в честь дня рождения, новоселья или повышения по службе. А подарки не должны быть дороже 200 юаней (31 доллар США).

К слову, в Китае дорогой подарок иногда используют не только как выражение почтения, но и как взятку. Таким же показателем статуса являются и похороны, но их теперь запрещено проводить дольше трех дней.

Для некоторых госслужащих провинции Юньнань ограничили даже стоимость торжества. На одном столе могут стоять блюда, которые вместе не дороже 300 юаней (46 долларов), и столов должно быть не более 20. А число гостей на свадьбе не может превышать 200 человек, и его придется согласовать с властями.

Как сообщал «Новый День», власти Китая приняли закон о борьбе с расточительностью. Прежде всего это касалось продуктов, которые всех граждан страны призвали экономить. СМИ запретили рекламировать расточительный образ жизни и переедание, но рекомендовали продвигать в массы идеи экономии. Власти устроили акцию «Чистая тарелка», участники которой должны были публиковать селфи с пустой посудой после еды.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 14.05.21

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