Власти Китая запретили расточительность в еде

В Китае вступил в силу закон о борьбе с расточительным использованием продуктов. Теперь граждане обязаны следить за тем, чтобы еда использовалась рационально и не попадала в мусор, передает РИА «Новости».

Парламент Китая принял закон 29 апреля во исполнение указаний лидера КНР Си Цзиньпина. Глава государства призвал парламентариев выработать у граждан чувство стыда за «расточительство продовольствия».

Ранее в Китае запустили акцию «Чистая тарелка», в рамках которой граждане публикуют в соцсетях фотографии пустой посуды после трапезы.

По данным издания, жители Пекина, Шанхая, Чэнду и Лхаса выбрасывают до 18 млн тонн пищевых отходов в год. Объем выброшенной еды в городах достигает 50 тонн ежедневно. Большую часть пищевых отходов поставляют рестораны и бары, в которых проходят корпоративы. Китайцы считают неловким забирать остатки блюд после коллективных мероприятий, и все, что осталось на столе, отправляется в мусор.

Напомним, в январе мировые цены на основные продукты питания достигли рекорда за 6 лет. Индекс цен Агентства ООН по продовольствию и сельскому хозяйству достиг 113,3 пункта, что стало максимумом с июля 2014 года.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 29.04.21

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