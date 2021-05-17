В США двум несправедливо осужденным выплатят 75 млн долларов за 30 лет в тюрьме

Два американца более 30 лет пробыли в тюрьме по ложному обвинению. Им удалось доказать свою невиновность и получить компенсацию. Об этом сообщает Daily Mail.

В 1983 году двух подростков 19 и 15 лет приговорили к смертной казни за изнасилование и убийство 11-летней девочки. Парни утверждали, что не имеют отношения к преступлению, однако суд встал на сторону обвинения.

Все это время осужденные провели в камере для смертников. В 2014 году был проведен ДНК-тест, который доказал невиновность осужденных. В 2015 году мужчины подали иск, указывая на то, что их права были нарушены во время допроса, из-за чего они большую часть жизни провели за решеткой.

В результате присяжные вынесли решение выплатить несправедливо осужденным 75 млн долларов в общей сложности – по 1 млн за каждый год, проведенный в заключении, плюс штраф в размере 13 млн долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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