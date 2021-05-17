Курс биткоина вновь рухнул из-за слов Илона Маска

Американский бизнесмен Илон Маск вновь обрушил биткоин всего одним сообщением в соцсети. При этом основатель Tesla позже опроверг слухи о том, что компания хочет продать цифровые активы.

Один из подписчиков Маска предположил, что держатели биткоинов будут раздосадованы, когда обнаружится, что Tesla продала все биткоин-активы, стоимость которых ранее оценивалась в 1,5 млрд долларов, передает агентство Bloomberg.

В ответ на это миллиардер написал: «В самом деле». После этих слов стоимость криптовалюты опустилась до февральского минимума в 42,1 тысячи долларов. При этом сам Маск позже выступил с опровержением и заявил, что автопроизводитель не продал ни одного своего биткоина.

В последнее время курс цифровой валюты очень сильно зависит от заявлений предпринимателя. Так биткоин потерял около 10% своей стоимости после того, как Tesla запретила платить криптовалютой за свои автомобили. Причиной для того решения стало то, что майнинг биткоинов – процесс неэкологичный и оставляет большой углеродный след.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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