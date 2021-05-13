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Четверг, 13 мая 2021, 10:23 мск

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Маск обрушил биткоин, запретив платить им за автомобили Tesla

Компания Tesla перестала принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили. Дело в том, что для майнинга криптовалюты используется ископаемое топливо, заявил глава компании Илон Маск.

«Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием биткоина. Мы обеспокоены быстром ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина и операций, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», – говорится в заявлении, которое Маск опубликовал в твиттере.

Сразу после этого курс биткоина опустился до 47,7 тысячи долларов. Вслед за ним упали курсы и других криптовалют: Ethereum (-7%), Binance Coin (-11%), Dogecoin (-14%), XRP (-13%).

Чуть позже биткоин немного подорожал и сейчас, по данным CoinMarketCap, торгуется на крупнейших биржах на уровне немного выше 50 тысяч долларов, что на 12% ниже, чем днем ранее.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 13.05.21

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