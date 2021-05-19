От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг (ФОТО)

Гигантский айсберг откололся от шельфового ледника Ронне в море Уэдделла в Антарктиде. Площадь айсберга, получившего название А-76, составляет около 4320 кв. км, что в настоящее время делает его самым большим айсбергом в мире. Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Айсберг, обнаруженный на недавних снимках, полученных от группировки спутников наблюдения за Землей Copernicus Sentinel-1, имеет длину около 170 км и ширину 25 км. По площади он превышает испанский остров Майорка.

Фото: esa.int

Айсберг был обнаружен Британской антарктической службой. Его появление было подтверждено Национальным ледовым центром США с использованием изображений Copernicus Sentinel-1. Миссия Sentinel-1 состоит из двух спутников на полярной орбите, что позволяет круглый год наблюдать за удаленными регионами, такими как Антарктида.

Ранее, в феврале текущего года от шельфового ледника Бранта в Антарктике откололся айсберг площадью 1270 кв. км.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.05.21

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