Крупный айсберг размером с Лондон откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся крупный айсберг размером почти с Лондон. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании (BAS).

Для ученых появление нового айсберга не стало неожиданностью. Трещины образовывались естественным образом в течение последних нескольких лет, пока не распространились по всему шельфу ледника Брант.

Это уже второй случай образования крупного айсберга в этой области за последние два года. В результате площадь дрейфующей глыбы льда составила 1550 квадратных километров, толщина – 150 метров.

Ученые продолжают следить за обстановкой, так как ледник имеет сложную структуру, и дальнейшие последствия откалывания могут быть непредсказуемыми. При этом специалисты подчеркнули, что изменения в леднике являются естественными и не связаны с климатическими изменениями.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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