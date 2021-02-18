В Антарктике разрушился самый большой в мире айсберг

Самый большой в мире айсберг раскололся на несколько фрагментов. Об этом свидетельствуют снимки со спутников, полученные NASA.

Айсберг A68a образовался больше трех лет назад, отколовшись от крупного шельфового ледника Ларсен C в Антарктиде. Площадь ледяной глыбы составляла 5800 квадратных километров.

Айсбергу дали название A-68a и следили за его передвижениями, так как он был крайне опасен для проплывающих мимо кораблей, а также для небольших островов.

11 февраля специалисты заметили, что A-68a раскололся на 11 фрагментов. Образовавшимся айсбергам поменьше присвоили имена от A-68b до A-68m. Ученые знали, что ледяной гигант в скором времени развалится, ранее на его поверхности образовались трещины и разломы.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 18.02.21

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