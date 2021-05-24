В Калифорнии задержали 150 участников незаконной вечеринки

В американском штате Калифорния почти 2,5 тысячи человек пришли на вечеринку, нарушив при этом комендантский час. В результате около 150 человек были задержаны.

Как сообщает CBS News, в городе Хантингтон-Бич действуют коронавирусные ограничения. В частности, запрещены мероприятия с большим количеством участников, а также действует комендантский час с 23:30 до 5:30.

Несмотря на это пользователь соцсети TikTok по имени Эдриан решил с размахом отпраздновать день своего рождения и организовал вечеринку, на которую пришли около 2,5 тысячи человек. На требования полиции разойтись по домам молодые люди оказали сопротивление, устроили погром в нескольких магазинах, а также повредили несколько патрульных машин. В результате 149 человек были задержаны, из них 28 – несовершеннолетние.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусом и умерших от него. При этом власти постепенно отменяют ограничения, введенные в целях борьбы с распространением инфекции. В частности, на прошлой неделе президент Джо Байден объявил, что американцы, поставившие прививку от коронавируса, могут перестать носить защитные маски.

Сакраменто, Зоя Осколкова

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