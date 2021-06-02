Джо Байден назвал главную угрозу США страшнее террористов

Президент Джо Байден сказал, что не террористические группировки представляют сейчас наибольшую угрозу Соединенным Штатам, а расисты. Глава государства заявил об этом в городе Талса, где 100 лет назад толпа белых убила сотни афроамериканцев.

«По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГИЛ, не «Аль-Каида» (обе террористические группировки запрещены в России – прим. ред.), а движение превосходства белой расы», – отметил глава Белого дома.

Байден призвал американцев «не давать убежища» носителям идей превосходства белой расы, которые способны разрушить США. Ненависть невозможно победить, но «дай ей немного кислорода – она выходит из своего укрытия, как будто никуда и не уходила».

Американский президент поручил ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом, чтобы не допустить повторения событий, которые произошли в Конгрессе США в начале года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.06.21

Судан пересматривает договор о российской морской базе. / Афины заверили Белград: признания Косово не будет. / «Коллапс, всё посыпалось» – Зеленский вынес приговор Евросоюзу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»