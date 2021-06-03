Американские военные признались в убийствах мирных жителей в других странах

Власти США признали, что американские военные виновны в непреднамеренных убийствах двух десятков мирных жителей за 2020 год. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Пентагон заявил об ответственности США за смерть 23 человек в зонах боевых действий по всему миру. Кроме того, в результате военных конфликтов 10 мирных жителей получили серьезные ранения.

По данным американского оборонного ведомства, наибольшее число смертей среди мирного населения в ходе военных действий было зарегистрировано в Афганистане, также известно о гражданских жертвах в ходе операций в Ираке, Сомали, Йемене и Нигерии.

Отмечается, что заявленное число жертв в 2020 году выше, чем в предыдущие годы.

Примечательно, что информация, полученная от неправительственных организаций, и данные американских военных отличаются в несколько раз. Общественники заявляют, что США повинны в убийстве более сотни человек, что в пять раз превышает официальные данные Пентагона. Представители правозащитных организаций называют сведения из отчета Вашингтона «крайне неадекватными».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.06.21

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