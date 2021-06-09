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Среда, 9 июня 2021, 10:50 мск

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Монахиня проиграла в азартные игры 800 тысяч долларов пожертвований

Фото: Pixabay

В США монахиню обвиняют в мошенничестве. 79-летняя женщина потратила более 800 тысяч долларов пожертвований на азартные игры. Об этом сообщает NBC News.

Монахиня почти 30 лет работала директором католической школы в Лос-Анджелесе. Под ее контролем находились все счета, в том числе и те, на которые поступали пожертвования, плата за обучение и гонорары за различные услуги.

Деньги предназначались и для оплаты расходов на проживание монахинь, работающих в школе. Однако директор распорядилась средствами иначе, она присвоила деньги и потратила их на азартные игры.

В результате женщину обвинили в электронном мошенничестве и отмывании денег. Пожилой монахине грозит до 40 лет тюремного заключения.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 09.06.21

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