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В США притворявшийся родственником Трампа аферист обманул 100 тысяч человек

Фото: Reuters

Американец пойдет под суд за мошенничество. Мужчина создал фейковые аккаунты, якобы принадлежащие близким бывшего президента Дональда Трампа. В общей сложности злоумышленнику удалось обмануть около 100 тысяч человек.

22-летний Джошуа Холл придумал мошенническую схему полтора года назад. В соцсетях он создал несколько страниц и от лица родственников Трампа призывал подписчиков поддержать политика финансово.

Холл даже притворялся 15-летним сыном миллиардера Бэрроном. Мошенник объявил сбор средств на кампанию по переизбранию Трампа, которой на самом деле не существовало

По данным Федеральной прокуратуры Соединенных Штатов, мужчине удалось обмануть около 100 тысяч человек. Общая сумма ущерба не сообщается. Холла обвинили в краже личных данных и мошенничестве. Ему грозит до 22 лет тюрьмы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.06.21

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Метки / США

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