Российский военный погиб при взрыве в Сирии

Один россиянин погиб, еще трое ранены в результате подрыва российского военного бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Раненых доставили в больницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны РФ.
Все четверо были военнослужащими и в момент взрыва проверяли маршрут патрулирования российской военной полиции. Раненым оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.
В Минобороны пообещали оказать семье погибшего материальную помощь и необходимую поддержку.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 10.06.21
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