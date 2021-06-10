Российский военный погиб при взрыве в Сирии

Один россиянин погиб, еще трое ранены в результате подрыва российского военного бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Раненых доставили в больницу, передает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны РФ.

Все четверо были военнослужащими и в момент взрыва проверяли маршрут патрулирования российской военной полиции. Раненым оказана медицинская помощь, их жизни вне опасности.

В Минобороны пообещали оказать семье погибшего материальную помощь и необходимую поддержку.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.06.21

В Израиле нашли куриное яйцо возрастом около тысячи лет. / В Южной Африке женщина родила сразу 10 близнецов. / Глава Госдепа заявил, что Зеленского предупреждали о позиции США по «Северному потоку – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»