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Вторник, 22 июня 2021, 18:09 мск

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При стрельбе в США погибли три человека

В американском штате Миссури три человека погибли и четверо пострадали в перестрелке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Сент-Луис ночью в понедельник. Огонь открыли неизвестные. На месте обнаружили три трупа и четыре человека с огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас проводят расследование и ищут нападавших. Выясняются причины произошедшего и мотивы злоумышленников.

За минувшие выходные в США произошло десять инцидентов со стрельбой, в которых погибло семь и было ранено 45 человек.

Сент-Луис, Зоя Осколкова

Сент-Луис. Другие новости 22.06.21

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Метки / США

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