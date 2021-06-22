Евросоюз начал антимонопольное дело против Google

Google стала объектом антимонопольного расследования Еврокомиссии. Американскую компанию подозревают в том, что она мешает конкурентам получать данные пользователей для настройки рекламы.

Чиновники отметили, что Google очень активно рекламирует свои сервисы на сайте и в приложениях. А доля рекламы конкурентов там очень мала. Теперь специалисты оценят, нарушает ли Google антимонопольные правила Евросоюза, пишет The Financial Times.

Как сообщал «Новый День», в начале июня антимонопольное ведомство Франции оштрафовало Google на 220 млн евро за нарушение правил конкуренции при продвижении собственных сервисов в сфере онлайн-рекламы. Google не отрицал вину и принял назначенное наказание.

Брюссель, Наталья Рязанова

Брюссель. Другие новости 22.06.21

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