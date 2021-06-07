Во Франции Google оштрафовали на 220 млн евро

Антимонопольное ведомство Франции назначило американской компании Google штраф в 220 млн евро. Регулятор заявил, что Google нарушил правила конкуренции при продвижении собственных сервисов в сфере онлайн-рекламы.

«Google предоставил преференциальный режим своим запатентованным технологиям как в отношении работы сервера объявлений DFP (который позволяет издателям сайтов и приложений продавать свои рекламные места), так и в отношении его продаж», – говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

В результат действий компании пострадали ее конкуренты и издатели. Google не отрицал вину и принял штраф. Ведомство определило сумму в 220 млн евро.

Напомним, в мае Google была оштрафована в России почти на 10 млн рублей за несвоевременное удаление запрещенного законом контента. Роскомнадзор нашел в поисковой выдаче 20-30% ссылок на опасный контент, которые не удалили после уведомления компании. Ссылки в том числе ведут на сайты террористических и экстремистских организаций, детскую порнографию и страницы онлайн-магазинов по продаже наркотиков.

Париж, Наталья Рязанова

Париж. Другие новости 07.06.21

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