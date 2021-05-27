Google снова оштрафован – на 3,5 млн рублей

В Москве суд оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи в России, передает «Интерфакс». Как сообщается, это не первый штраф за такое нарушение.

Роскомнадзор ранее сообщал, что «в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет от 20% до 30% опасного контента», в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, с детской порнографией и страницы онлайн-магазинов по продаже наркотиков.

В ведомстве обращали внимание, что закон «Об информации» устанавливает требования, направленные на защиту граждан от социально опасного контента в Интернете, в частности, обязывает поисковые системы исключать из выдачи на территории России ссылки с запрещенной в стране информацией. Штрафы за повторные нарушения по ч.2.1 ст. 13.40 КоАП (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы) составляют для компаний от 1,5 до 5 млн рублей.

Накануне компания Google была оштрафована за неудаление запрещенного контента с призывами к участию в несанкционированных акциях протеста. Сумма штрафов составила 6 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.05.21

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