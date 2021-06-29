В США продавец вейпов заплатит 40 млн долларов за рекламу для подростков

Производитель электронных сигарет Juul согласился выплатить 40 млн долларов за рекламу своих товаров среди несовершеннолетних. Компания пошла на мировое соглашение с властями штата Северная Каролина, чтобы не идти в суд, передает Reuters.

Juul придется каждый год подавать штату отчеты, чтобы доказать, что электронные сигареты не рекламируют среди несовершеннолетних. Впредь компания не сможет сотрудничать с блогерами и устраивать акции рядом со школами, а также спонсировать развлекательные мероприятия в штате.

В иске прокурор указал, что из-за пристрастия к вейпам подростки впадали в депрессию, плохо учились, а некоторым приходилось менять школы и даже ходить на лечение от зависимости.

Ранее компания перестала продавать наполнители с ароматами манго и огурца, которые больше всего нравились подросткам. И отказалась от ведения своих страниц в Instagram и Facebook.

Еще 39 штатов начали расследования в связи с рекламой Juul, нацеленной на подростков, а девять уже подали иски, сообщил телеканал CNBC.

Напомним, запрет на использование жидкостей для электронных сигарет внесен в план мероприятий для исполнения в России антитабачной концепции. Производителям запретят добавлять ароматизаторы, красители и усиливающие зависимость ингредиенты во всех никотинсодержащие изделия. На этом настаивал Минздрав РФ: специалистов насторожила популярность вейпов у молодежи, которая до этого не курила.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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