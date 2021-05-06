Правительство РФ планирует запретить жидкости для вейпов

Кабмин рассмотрит вопрос запрета на использование жидкостей для электронных сигарет. Это пункт внесен в план мероприятий для исполнения антитабачной концепции. Документ утвержден 6 мая и опубликован на сайте правительства.

«План по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года, утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. План содержит более 20 мероприятий. Их цель – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Правительство планирует проработать вопрос запрета добавлять ароматизаторы, красители и усиливающие зависимость ингредиенты во всех никотинсодержащие изделия. Обсудят производство стандартных по размеру, обезличенных упаковок и запрет на градацию сигарет по содержанию токсических веществ. Планируется, что это помешает производителям вводить граждан в заблуждение, а 75% новых пачек с сигаретами будут покрывать изображения о вреде курения.

В документ также вошли вопросы внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья россиян, усиления контроля за соблюдением запрета на рекламу сигарет.

Напомним, в 2019 году Минздрав акцентировал внимание правительства на борьбе с электронными сигаретами. Специалистов насторожила популярность вейпов у молодежи, которая до этого не курила.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.05.21

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