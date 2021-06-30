Чехия запретила поездки в Россию

Минздрав Чехии запретил с 1 июля гражданам страны поездки в Россию и Тунис из-за высокого риска заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Ограничительная мера будет действовать до 31 июля. Запрет не распространяется на россиян и граждан Туниса, временно находящихся на территории Чехии. Кроме того, исключение сделано для неотложных поездок, согласованных в МИД Чехии.

В настоящее время в список стран с экстремальным риском заболевания Covid-19 чешские власти внесли 14 государств, в том числе Бразилию, Индию, Перу и др.

Напомним, Германия с 29 июня запретила въезд в страну граждан России из-за распространения новых мутаций коронавируса.

Прага, Наталья Петрова

Прага. Другие новости 30.06.21

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