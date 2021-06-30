В Канаде от аномальной жары скончались более 200 человек

В Канаде за последние несколько дней более 200 человек стали жертвами аномально высоких температур. Синоптики зафиксировали рекордный показатель в 49°С.

В 25 июня в различных городах провинции Британская Колумбия зарегистрировано 233 случая смерти, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию. Так в Ванкувере палящий зной унес 65 жизней, в городе Сюррей за последние два дня от жары умерли 38 человек.

Аномальные климатические условия увеличили смертность среди жителей Канады в десятки раз. По оценкам правоохранителей, обычно число подобных случаев не превышает четырех-пяти в день. Кроме того, резко увеличился поток пациентов, которые попадают в больницы с тепловым ударом.

Граждане спасаются в помещениях под кондиционерами, из-за чего резко подскочил расход электроэнергии. Также коммунальные службы фиксируют повышение нагрузки на водопроводные сети.

По прогнозам синоптикам, сегодня температура должна несколько снизиться, но все равно она останется высокой – почти на 10 градусов выше нормальных значений для конца июня.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 30.06.21

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