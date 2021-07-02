Пожар уничтожил деревню в изнывающей от жары Канаде

В канадской провинции Британская Колумбия, где стоит почти 50-градусная жара, лесной пожар уничтожил деревню. У местных жителей было 15 минут на эвакуацию. Об этом сообщает телеканал CBC.

Огонь буквально смел небольшой населенный пункт Луттон. Пламя уничтожило 90% всех строений деревни, в том числе полицейский участок и медицинский пункт.

Более 1 тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома. На сборы местным жителям дали не более 15 минут.

На данный момент информации о пострадавших и жертвах нет. Однако полицейские говорят, что некоторые люди до сих пор не вышли на связь.

За пять дней власти провинции Британская Колумбия зарегистрировали 486 внезапных смертей. Предполагается, что они связаны с резким скачком температур. 29 июня в городе Литтон воздух прогрелся до 49,6 градусов Цельсия.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 02.07.21

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