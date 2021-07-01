Почти 500 человек умерли во время аномальной жары в Канаде

Власти провинции Британская Колумбия зарегистрировали 486 внезапных смертей за пять дней. И допустили, что жертв аномальной жары может быть больше, передает BBC.

Главный коронер Лайза Лапуант призналась, что еще не для всех погибших установили причину смерти, но считает, что они связаны с резким скачком температур. Погибших было втрое больше обычного числа внезапных смертей (165) в летний период, и ведомство не успевает писать заключения.

Большинство погибших жили одни или находились в домах без вентиляции или кондиционера. Многие из них были в пожилом возрасте. Лапуант допустила, что жертв аномальной жары могло быть больше, но ее не все сведения внесены в базу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес соболезнования семьям погибших.

Накануне было известно о 233 случаях внезапной смерти из-за аномально высоких температур. 65 человек погибли в Ванкувере, в городе Сюррей за последние два дня от жары умерли 38 человек. 29 июня в городе Литтон воздух прогрелся до 49,6 градусов Цельсия.

Виктория, Наталья Рязанова

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