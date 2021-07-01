Суд обязал следователей открыть дело против кабмина Украины и его главы

Правительство Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем станут фигурантами уголовного дела о нецелевом использовании средств. Украинский Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины принять заявление о халатности и нецелевом использовании денег, выделенных на борьбу с Covid-19, передает ТАСС.

По данным суда, истец обратился в НАБУ 25 мая и попросил проверить деятельность кабмина и его главы. Заявитель, чье имя не называется, указал на растрату 66 млрд гривен (2,4 млрд долларов) из фонда борьбы с коронавирусом на другие цели.

По его словам, 35 млрд потрачены на строительство дорог в рамках президентской программы «Большая стройка». Еще 2,7 млрд гривен ушли в МВД на зарплаты полицейским, пограничникам и сотрудникам Нацгвардии. Минздрав получил шестую часть выделенных из бюджета средств непосредственно на борьбу с коронавирусом.

НАБУ не приняло заявление, и тогда аноним обратился в ВАКС, который встал на его сторону. Следователей обязали начать расследование.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 01.07.21

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