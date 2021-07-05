На Филиппинах 50 человек погибли при крушении военного самолета

Военные нашли тела последних погибших при крушении военного транспортного самолета С-130 «Геркулес» ВВС Филиппин, их общее число увеличилось до 50 человек. Еще несколько человек получили различные травмы, передает Associated Press.

Самолет разбился во время посадки 4 июля, ему не хватило посадочной полосы в аэропорту Холо в провинции Сулу. Он выкатился за ее пределы прямо в кокосовую рощу, где находились несколько жителей соседней деревни. Четверо гражданских были ранены, а трое погибли.

На борту находились 96 человек, но многие успели выпрыгнуть из самолета, когда стало понятно, что он разобьется. Спасателям и медикам удалось помочь 49 военным, остальные 47 человек погибли. Тела последних погибших нашли утром 5 июля.

Начальник штаба Сирилито Собехана выразил соболезнования и заявил, что военнослужащие на борту самолета должны были участвовать в антитеррористической операции властей. Военные отметили, что катастрофа стала самой крупной по числу погибших с 1971 года, когда погибли 40 человек.

По данным издания, С-130 «Геркулес» ранее принадлежал военным США. Самолет передали Филиппинам в рамках программы взаимопомощи.

Манила, Наталья Рязанова

Манила. Другие новости 05.07.21

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