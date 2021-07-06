В США 150 человек погибли в перестрелках на выходных в честь Дня независимости

В США как минимум 150 человек были убиты за три дня выходных в честь Дня независимости. Аналитики зафиксировали более 400 перестрелок в разных частях страны, передает телеканал CNN со ссылкой на исследовательскую группу Gun Violence Archive.

По данным полиции, в Нью-Йорке случилась 21 перестрелка, окончившаяся 26 смертями. В прошлом году в эти же дни погибших было 30. В Чикаго погибли 83 человека, включая новобранца Нацгвардии, который только окончил обучение. Среди раненных оказались две девочки пяти и шести лет и двое полицейских.

В Норфолке подросток расстрелял группу детей, все с ранениями разной тяжести находятся в больнице. В результате стрельбы на вечеринке скончался 17-летний парень, еще 12 человек были ранены – среди них четверо несовершеннолетних.

Массовая перестрелка случилась в Далласе 4 июля. Двое человек скончались на месте, еще трое умерли в больнице.

В техасском Форт-Уэрте несколько человек поспорили прямо на улице. Один из них сходил домой за пистолетом, вернулся и начал стрелять, а его оппоненты открыли ответный огонь. В итоге восемь человек доставлены в больницу, среди них были и прохожие, не участвовавшие в споре.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 06.07.21

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