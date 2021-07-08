На Гаити убили четверых наемников, причастных к смерти президента

На Гаити ликвидировали четверых причастных к убийству президента Жовенеля Моиза наемников, еще двое подозреваемых задержаны. Об этом сообщил глава полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции.

Преступники были убиты во время спецоперации. При этом трое полицейских были взяты в заложники, позже их освободили, передает телеканал RTNH. Премьер-министр Гаити Клод Жозеф, в свою очередь, заявил, что ситуация под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Президент Гаити Жовенели Моиз был убит в своей резиденции накануне. Во время нападения также пострадала его супруга Мартина Моиз. Она была тяжело ранена, некоторые СМИ сообщили, что первая леди скончалась в больнице. Однако позже эту информацию опровергли. Пострадавшую перевезли в Майами на лечение, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд.

После убийства главы государства в стране ввели военное положение на 15 дней. До выборов временного президента власть на Гаити взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

Есть несколько предположений о том, кто был заказчиком убийства Моиза. По одной из версий, нападение на президента организовали гаитянские наркоторговцы, воспользовавшись услугами наемников из Южной Америки.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

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