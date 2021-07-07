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Среда, 7 июля 2021, 14:08 мск

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На Гаити застрелили президента и ранили его жену

На Гаити неизвестные смертельно ранили президента Жовенеля Моиза. Во время нападения пострадала и первая леди. Об этом сообщает Gazette Haiti со слов премьер-министра страны Клода Жозефа.

Атака на резиденцию главы государства произошла в ночь на 7 июля. Преступники, говорящие на испанском языке, ворвались в здание и выстрелили в Моиза несколько раз, а также ранили его жену. Состояние пострадавшей не уточняется.

Жовенель Моиз стал президентом Гаити 7 февраля 2017 года. В феврале 2021 года была предпринята попытка покушения на жизнь главы государства, но тогда спецслужбы смогли предотвратить нападение. По обвинению в госперевороте были арестованы 23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопоставленный офицер полиции.

Стоит отметить, что Гаити уже давно находится в политическом кризисе. Оппозиция неоднократно пыталась добиться отставки Моиза. Срок его полномочий должен был истечь в феврале 2022 года.

Порт-о-Пренс, Зоя Осколкова

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