США призвали власти Кубы не отвечать жестокостью на акции протеста

Белый дом США предупредил власти Кубы о недопустимости применения насилия к мирным демонстрантам. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты выступают за свободное выражение любых мнений.

«США поддерживают свободу слова и собраний на всей Кубе и решительно осуждают любое насилие или преследование мирных демонстрантов, которые осуществляют свои общечеловеческие права», – написал советник в соцсети.

Напомним, 11 июля в нескольких кубинских городах прошли акции протеста из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Протестующие были недовольным антиковидными мерами и требовали больше препаратов для вакцинации от коронавируса. По данным BBC, на улицы вышли несколько тысяч человек, то есть митинги стали самыми массовыми за последние 30 лет. В некоторых районах произошли стычки протестующих с полицией.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заверил граждан, что в стране достаточно вакцины и лекарств, чтобы сдерживать эпидемию. Власти в срочном порядке одобрили национальный препарат для прививки Abdala Two, который стал первой вакциной, разработанной в Латинской Америке.

Президент Диас-Канель обвинил США в подстрекательстве к беспорядкам через соцсети. Он призвал сторонников действующей власти выйти на улицы, чтобы предотвратить «провокации проплаченных американцами контрреволюционеров», сообщило агентство Prensa Latina.

На 11 июля на Кубе выявлены 6923 новых случая Covid-19 за сутки. Всего в стране насчитывается 238 491 больных коронавирусом. Суточная смертность составила 47 человек.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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