СБУ вызвала Шойгу и Малофеева в Мариуполь

Служба безопасности Украины (СБУ) приготовила повестки для министра обороны РФ Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева. Обоих россиян ждут в Мариуполе 20 июля, чтобы вручить письменное подозрение, пишет «Главком».

Издание показало копию повестки на имя Шойгу, которого подозревают в создании незаконных военизированных вооруженных формирований, приведшем к гибели людей. Малофеева подозревают в финансировании указанных формирований.

Следователь уведомил, что с фигурантами уголовного дела планируется провести следственные действия.

Дело в отношении Сергея Шойгу и Константина Малофеева возбудили в 2014 году. Через два года министра, двух его замов и 10 членов высшего командного состава ВС России объявили в розыск.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.07.21

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